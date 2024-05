‘Duna: Parte 2’ estreia no Max Brasil nesta terça-feira

Continuação ganha reforços de peso com as adições de Florence Pugh, Christopher Walken, Léa Seydoux e Tim Blake Nelson

Divulgação:/Warner Media Os ventos de Arrakis sopram novamente: Zendaya, Timothée Chalamet e novos rostos em "Duna: Parte 2"



A aguardada sequência de Denis Villeneuve, “Duna: Parte 2”, já tem data para sua estreia no streaming brasileiro. A Max Brasil confirmou que o épico de ficção científica estará disponível na plataforma a partir desta terça-feira (21). O elenco de “Duna: Parte 2” traz de volta os rostos familiares do primeiro filme, como Zendaya, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Javier Bardem e Josh Brolin. A continuação ainda ganha reforços de peso com as adições de Florence Pugh, Christopher Walken, Léa Seydoux e Tim Blake Nelson. A sequência pode ser alugada em diversas plataformas, incluindo Prime Video, Claro TV+, YouTube, Apple TV, Vivo Play, Microsoft e Watch Brasil.