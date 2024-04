‘Duna: Parte 3’ é confirmado; Villeneuve vai adaptar ‘O Messias de Duna’

Após o sucesso de bilheteria de “Duna: Parte 2”, Denis Villeneuve está em negociações para dirigir e adaptar para as telonas o próximo capítulo da saga sobre a história de “O Messias de Duna”

Divulgação/Warner Media Timothee Chalamet em 'Duna: Parte 2', com direção de Denis Villeneuve, em cartaz nos cinemas brasileiros



“Duna: Parte 2” continua a surpreender nas bilheterias, alcançando a marca impressionante de US$ 600 milhões em receitas globais. Sob a habilidosa direção de Denis Villeneuve, o filme de 2021 arrebatou tanto a crítica quanto o público, estabelecendo-se como uma das produções mais aclamadas de Hollywood neste ano. Após o gigantesco sucesso de “Duna: Parte 2”, o diretor Denis Villeneuve pode ter encontrado seu próximo projeto. O cineasta está em negociações para reunir-se novamente com a Legendary para uma adaptação do finalista do Prêmio Pulitzer, “Guerra Nuclear: Um Cenário”, de Annie Jacobsen, confirmou a Variety. De acordo com informações da revista, a Legendary Entertainment confirmou que os estágios iniciais de desenvolvimento de “Duna: Parte 3”, (ou Messias de Duna) estão em andamento, com Villeneuve liderando tanto a direção quanto o roteiro.

Doze anos se passaram desde a ascensão de Paul Atreides (Timothée Chalamet), agora conhecido como Muad’Dib, ao trono. Arrakis, o deserto vasto e misterioso, tornou-se o coração do Império, irradiando poder e influência para além de seus limites. No entanto, com grande poder vem grande conflito. Enquanto os Fremen, liderados por Muad’Dib, buscam espalhar sua filosofia e forma de governar pelos planetas que conquistaram, forças contrárias ao imperador se reúnem nas sombras, tramando para deter sua expansão e desafiar sua autoridade. Com a confirmação da produção do filme, os fãs de “Duna” podem aguardar ansiosamente para ver como a trama se desenrolará.