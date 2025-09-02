Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Série ‘Tremembé’ ganha première no Festival do Rio

Série ‘Tremembé’ ganha première no Festival do Rio

Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Felipe Simas, Kelner Macêdo, Lucas Oradovschi, Carol Garcia, Anselmo Vasconcelos, Letícia Rodrigues e grande elenco estrelam a produção

  • Por Victória Xavier (colaboração para a Jovem Pan)
  • 02/09/2025 22h02
  • BlueSky
Divulgação/Prime Video Carol Garcia será Elize Matsunaga em "Tremembé"; Letícia Rodrigues interpreta Sandra Ruiz A série 'Tremembé' é o próximo true crime da Prime Video

A série “Tremembé” ganhou uma data mais do que especial. O Prime Video confirmou que a série terá uma première especial no Festival do Rio. No Cine Odeon, o evento contará com a presença do elenco, roteiristas, produtores e diretores da série. Produzida pela Paranoid para o Amazon MGM Studios, “Tremembé” retratará as trajetórias de encarcerados como Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, condenados pelo assassinato dos pais de von Richthofen; Anna Jatobá e Alexandre Nardoni, condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni; e de Elize Matsunaga, condenada por assassinar o marido, entre outros, na penitenciária conhecida como “prisão dos famosos”.

Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Felipe Simas, Kelner Macêdo, Lucas Oradovschi, Carol Garcia, Anselmo Vasconcelos, Letícia Rodrigues e grande elenco estrelam a série ficcional, baseada nos livros de true crime “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: assassina e manipuladora”, escritos pelo jornalista Ullisses Campbell, que também assina o roteiro ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio. Tremembé tem direção geral de Vera Egito, direção episódica de Daniel Lieff e produção associada de Marina Ruy Barbosa.

