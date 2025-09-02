Série ‘Tremembé’ ganha première no Festival do Rio

Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Felipe Simas, Kelner Macêdo, Lucas Oradovschi, Carol Garcia, Anselmo Vasconcelos, Letícia Rodrigues e grande elenco estrelam a produção

Divulgação/Prime Video A série 'Tremembé' é o próximo true crime da Prime Video



A série “Tremembé” ganhou uma data mais do que especial. O Prime Video confirmou que a série terá uma première especial no Festival do Rio. No Cine Odeon, o evento contará com a presença do elenco, roteiristas, produtores e diretores da série. Produzida pela Paranoid para o Amazon MGM Studios, “Tremembé” retratará as trajetórias de encarcerados como Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, condenados pelo assassinato dos pais de von Richthofen; Anna Jatobá e Alexandre Nardoni, condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni; e de Elize Matsunaga, condenada por assassinar o marido, entre outros, na penitenciária conhecida como “prisão dos famosos”.

Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Felipe Simas, Kelner Macêdo, Lucas Oradovschi, Carol Garcia, Anselmo Vasconcelos, Letícia Rodrigues e grande elenco estrelam a série ficcional, baseada nos livros de true crime “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: assassina e manipuladora”, escritos pelo jornalista Ullisses Campbell, que também assina o roteiro ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio. Tremembé tem direção geral de Vera Egito, direção episódica de Daniel Lieff e produção associada de Marina Ruy Barbosa.