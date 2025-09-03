Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Ator de ‘Succession’ é preso nos EUA por dirigir alcoolizado

Ator de ‘Succession’ é preso nos EUA por dirigir alcoolizado

Nicholas Braun, que interpretou Greg Hirsch, permaneceu detido por cerca de uma hora e, em seguida, foi liberado sem a necessidade de pagamento de fiança

  • Por Jovem Pan
  • 03/09/2025 12h53
Reprodução/Instagram/@nicholasbraun Nicholas Braun Ainda segundo o portal, o ator recebeu uma intimação para comparecer ao tribunal no próximo dia 16

Nicholas Braun, conhecido por interpretar o personagem Greg Hirsch na série “Succession” da HBO, foi preso na última sexta-feira (29), sob acusação de dirigir sob efeito de álcool. O caso ocorreu na cidade de Moultonborough, nos Estados Unidos. De acordo com informações divulgadas pelo site TMZ, o ator foi parado pela polícia após dirigir com os faróis apagados. Durante a abordagem, os oficiais suspeitaram que ele estivesse alcoolizado. Braun permaneceu detido por cerca de uma hora e, em seguida, foi liberado sem a necessidade de pagamento de fiança. Ainda segundo o portal, o ator recebeu uma intimação para comparecer ao tribunal no próximo dia 16, quando deverá prestar esclarecimentos sobre o episódio. A publicação informou também que Braun não teve sua foto registrada durante a detenção porque a câmera da delegacia não estava em funcionamento.

‘Succession’

Disponível no HBO Max, Succession acompanha a poderosa e disfuncional família Roy, dona de um conglomerado global de mídia e entretenimento, enquanto disputa o controle dos negócios em meio a crises internas, jogos de poder e incertezas sobre a sucessão do patriarca, Logan Roy. A série explora temas como ambição, lealdade e rivalidade no universo corporativo.

Por seu trabalho na série de sucesso da HBO, o ator recebeu três indicações ao Emmy, uma ao Critics Choice Awards e venceu duas vezes o prêmio do Screen Actors Guild (SAG). Braun tem no currículo filmes como Zola, As Vantagens de Ser Invisível e Super Escola de Heróis.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

Comentários

