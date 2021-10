Dwayne Johnson mostra toda sua força no primeiro teaser de ‘Adão Negro’; assista

Filme do anti-herói da DC estreia nos cinemas mundiais em julho de 2022

Reprodução/ Youtube Teaser de Adão Negro movimentou a internet neste sábado



A DC divulgou neste sábado, 16, o primeiro teaser de ‘Adão Negro‘, o anti-herói da DC Comics que faz parte do universo de Shazam!. A produção foi revelada durante o DC Fandome, um evento especial para fãs em que a DC divulga seus próximos lançamentos e coloca os atores para conversar com os fãs. O teaser foi apresentado pelo próprio Dwayne Johnson, The Rock, que interpreta o personagem principal. Em pouco mais de um minuto, o anti-herói é retratado com toda a sua força em uma caverna, com o ambiente escuro no estilo dos filmes da DC. O lançamento do longa está previsto para julho de 2022, nos cinemas.

Assista abaixo o teaser: