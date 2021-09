Em ‘A Fazenda 13’, Liziane fala de erro em harmonização facial: ‘Não foi alergia’

Peoa contou que está processando o médico brasileiro e que foi procurada por Gretchen

Reprodução/Record/16.09.2021 Liziane Gutierrez deu detalhes da sua harmonização facial



Durante uma conversa com Aline Mineiro em “A Fazenda 13”, Liziane Gutierrez explicou que a aparência do seu rosto foi modificada após uma harmonização facial que foi feita em excesso. A peoa contou que, em um primeiro momento, achou que teve uma reação alérgica do produto, mas foi alertada por médicos americanos que o procedimento, realizado em 2018, foi feito de forma inadequada. “Quando [o caso] saiu no TMZ, o médico que eu fiz [a harmonização] daqui [do Brasil] me ligava todo santo dia com medo de dar merda para ele”, comentou. “Ele é amigo da Gretchen e pediu para ela vir falar comigo para dizer que aquilo era alergia. Eu estava lidando com aquilo como se fosse uma alergia até os médicos dos Estados Unidos falarem para mim que não foi alergia, foi excesso.” Com os laudos em mãos, Liziane decidiu entrar com um processo contra o médico brasileiro. Depois disso, ela começou o processo de retirada do produto e precisou passar por uma cirurgia na qual sua pele foi levantada e depois costurada rente ao cabelo.

Desde que entrou em “A Fazenda 13”, a aparência da peoa tem sido motivo de comentários maldosos nas redes sociais e a assessoria de imprensa de Liziane soltou uma nota dizendo que repudia o assédio moral e o ciberbullying. “O ato de insultar, humilhar e praticar violência psicológica na internet também é considerado crime e fere a integridade moral da modelo. Estamos tomando as medidas legais cabíveis e recolhendo todas as informações necessárias sobre os usuários que praticam a ação. O direito à integridade moral é um direito de todos, diz respeito à sua honra, liberdade, imagem e nome. Não vamos tolerar mensagens de baixo calão ou humilhando nossa cliente. Respeitamos todos, buscamos manter a paz e fazer um game transparente. Julgar alguém pela aparência é jogo sujo e não vamos aceitar”, informou a nota.

Pela madrugada a Liziane em conversa com a Aline falou sobre o que aconteceu com o rosto dela . Ela tá processando o médico q fez a harmonização nela e colocou produto em excesso. Ela teve q operar p/ levantar a pele do rosto p/ tirar o produto e costurar de novo. #AFazenda13 pic.twitter.com/34eenTJn7X — Gossip de Reality #ProvaDoFazendeiro (@gossipdereality) September 16, 2021