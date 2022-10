Em novo projeto, Tom Cruise pretende ser o primeiro ator a filmar no espaço

Planos foram revelados pela presidente dos estúdios Universal, Donna Langley, durante entrevista

Reprodução/Instagram/tomcruise Tom é conhecido por não utilizar dublês em suas cenas de ação



O americano Tom Cruise planeja viajar para a Estação Espacial Internacional (EEI) para se tornar o primeiro ator a filmar cenas de um filme fora da terra, segundo confirmou nesta segunda-feira, 10, a presidente dos estúdios Universal, Donna Langley. “Estamos desenvolvendo um grande projeto com Tom no qual pretendemos fazer exatamente isso, ir em um foguete até a estação espacial e filmar lá. Esperamos que ele se torne o primeiro civil a fazer uma caminhada espacial fora da estação”, disse Langley em entrevista à emissora britânica “BBC”. Foi o próprio ator que teve a ideia e está trabalhando nela junto com o diretor Doug Liman, com quem já colaborou em filmes como “No Limite do Amanhã” (2014) e “Feito na América” (2017). “Durante a pandemia, (Cruise) pediu para fazer uma ligação pelo Zoom conosco. Ele entrou na ligação e disse: pessoal, tenho esse grande projeto”, descreveu Langley. “A maior parte da história se passa na Terra, mas em um certo ponto o personagem precisa sair para o espaço para consertar as coisas”, detalhou. Na entrevista, a executiva salientou também os desafios que a indústria cinematográfica enfrenta para continuar atraindo o público para os cinemas e garantiu que “grandes efeitos visuais” não serão suficientes. “A barra está cada vez mais alta” para os espectadores decidirem ir ver um filme no cinema, em vez de fazê-lo em casa, comentou Langley.

*Com informações da EFE