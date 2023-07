Em visita à Record TV, Ana Maria Braga chora ao expor salário oferecido

Apresentadora comandou o ‘Note e Anote’ antes de migrar para a Globo e programa tinha 6h de duração

Reprodução/Record TV Ana Maria Braga detalhou o início da sua carreira na Record TV



A apresentadora Ana Maria Braga relembrou como foi o início da sua carreira apresentando programas matinais na TV. Em visita à Record TV, emissora que trabalhou antes de migrar para a Globo, a atual comandante do “Mais Você” contou que quando foi chamada para apresentar o “Note e Anote”, não tinha um salário fixo, mas sabia que poderia futuramente lucrar fazendo publicidade. “Eles falaram ‘você tem o espaço’, acho que eram duas horas pela manhã. Fizemos uma conta lá e acho que era 1.000 cruzeiros, uma coisa assim. Eu falei: ‘Eu topo’”, contou Ana Maria ao “Domingo Espetacular”. Considerando a moeda atual, o salário da artista seria simbólico, pois 1.000 cruzeiros equivale a cerca de R$ 0,36. Vale ressaltar que, além da moeda, os parâmetros econômicos do Brasil eram outros em 1992, ano em que Ana Maria estreou na Record.

De toda forma, o salário era baixo e a apresentadora fez de tudo para conquistar o público e seu espaço na TV. “Me deram as câmeras e me deram a oportunidade de falar. Fazia desfiles de moda, fazia entrevista com médicos, com advogados. Eles colocaram um balcão [para eu fazer as receitas] e eu trazia de casa os utensílios, não tinha nada aqui. Trazia prato, trazia garfo, comecei do zero vírgula zero fazendo coisas simples para as mulheres. Eram as coisas que eu gostava de fazer, mas [fazia] de um jeito descontraído na cozinha”, comentou. O programa foi crescendo, a audiência foi subindo e a situação financeira de Ana Maria mudou. “Comecei a ganhar ‘dindin’”, brincou. Com o sucesso do “Note e Anote”, a apresentadora chegou a ficar por dia seis horas no ar, algo que a fez entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes. Após sete anos, ela deixou a Record e assinou com a Globo.