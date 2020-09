Hopper terá ‘ressurreição de Gandalf’ na 4ª temporada de ‘Stranger Things’

Ator David Harbour falou sobre a saga de seu personagem na próxima temporada da série

Netflix David Harbour interpreta o personagem Jim Hopper na série Stranger Things



O fim da 3ª temporada de Stranger Things deixou a história do detetive Hopper no ar. Ele volta ou não para a próxima temporada, que precisou ser adiada por causa da pandemia da Covid-19? O ator David Harbour, que interpreta o personagem, deu uma resposta animadora para a Total Film (via Collider). “Gandalf, o Cinzento, [de Senhor dos Anéis] que luta contra o Balrog e então se torna Gandalf, o Branco. É a ideia da ressurreição do personagem. E mitologicamente, Hopper, em certo sentido, teve que mudar. Quer dizer, você não podia continuar do jeito que ele estava. Ele tem que ressuscitar de alguma forma. Então foi uma ótima oportunidade para fazer isso. Então, veremos um cara muito diferente indo para a frente. O mesmo cara, mas em uma linha diferente. É muito legal poder tocar”, disse.

Segundo o ator, a trajetória de Hopper foi planejada pelos criadores da série, Matt e Ross Duffer, desde o início e que “sempre se interessou pela ideia da ressurreição de Gandalf”. Ainda durante a entrevista, David comentou sobre a mudança de Hawkings, no interior de Indiana, para a Rússia. “Acho que Hopper é muito americano, já que eles falam sobre isso no final da terceira temporada. E dessa forma, você sabe, a mentalidade americana do ‘cowboy’ americano dos anos 80 está na Rússia. É uma dinâmica muito diferente de um dissidente russo ou um ex-KGB russo ou o que quer que seja condenado ao ostracismo”, disse.

A quarta temporada de Stranger Things teve suas gravações paralisadas por causa da pandemia e deve estrear apenas em 2021. As temporadas anteriores estão disponíveis na Netflix.