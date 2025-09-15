Emmy 2025: cerimônia é marcada por protesto de artistas em apoio à Palestina e pedido de fim do conflito em Gaza

Javier Bardem, Hannah Einbinder e Megan Stalter exibiram pins do movimento Artists4Ceasefire e deram declarações clamando por um cessar-fogo imediato entre Israel e Hamas

Photo by Patrick T. Fallon / AFP Javier Bardem se destacou ao usar um keffiyeh e mencionar o movimento Film Workers for Palestine



A cerimônia do Emmy, ocorrida no último domingo (14), foi marcada por manifestações políticas em prol do fim do conflito em Gaza e em apoio à Palestina. Durante o evento, diversas celebridades exibiram pins do movimento Artists4Ceasefire, que clama por um cessar-fogo imediato entre Israel e Hamas.

O ator Javier Bardem se destacou ao usar um keffiyeh e mencionar o movimento Film Workers for Palestine. Ele expressou sua indignação ao afirmar que não colaborará com instituições israelenses que são acusadas de genocídio em Gaza. Bardem enfatizou: “Estou aqui hoje denunciando o genocídio em Gaza… Libertem a Palestina”.

Na premiação, a atriz Hannah Einbinder, ao receber o Emmy de melhor atriz coadjuvante em série de comédia, também fez uma declaração impactante. Ela finalizou seu discurso com a frase “libertem a Palestina”, o que gerou uma forte reação de aplausos entre os presentes na cerimônia. Megan Stalter, uma das estrelas de “Hacks”, apareceu no Peacock Theater, de jeans e camiseta branca. E não só. Sua bolsa preta, de couro, tinha os dizeres “cessar fogo” estampado

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA