Emmy Awards 2020: Saiba como será a premiação e onde assistir

Evento acontece às 21h deste domingo (horário de Brasília) em Los Angeles

Divulgação Emmy Awards 2020 acontece neste domingo, dia 20 de setembro



A 72ª edição do Emmy Awards acontece na noite desse domingo (20) no Staples Center, em Los Angeles. A cerimônia será a primeira premiação durante a pandemia totalmente ao vivo e terá a apresentação de Jimmy Kimmel e outras 12 celebridades. Com as restrições para prevenir a contaminação da Covid-19, os apresentadores manterão distância e atores e atrizes estarão em suas casas e demais locações pelo mundo para receber os prêmios.

Segundo o diretor-executivo do Emmy, Reggie Hudlin, nenhum dos vencedores saberá o resultado das categorias antes do público. “Se o vencedor estiver em Londres e já for 4h da manhã e ele não conseguiu ficar acordado, não sabemos o que faremos”, disse em tom de brincadeira. A questão da tecnologia, inclusive, é uma das inseguranças dos organizadores, já que a conexão pode cair em algum momento e exigir improvisação de Kimmel.

“Seria um desastre não conseguir colocar os indicados e vencedores no ar. Mas seria um lindo desastre”, disse Kimmel em entrevista ao Hollywood Reporter. Apesar de diferente, algumas tradições serão mantidas na edição virtual, como o ‘in Memoriam’ que homenageia os profissionais da indústria que morreram no último ano. A cantora H.E.R. fará a apresentação musical.

Onde assistir o 72º Emmy Awards?

A cerimônia acontece às 21h deste domingo (horário de Brasília). Quem quiser pode acompanhar os vencedores pelo canal TNT e TNT Séries, além da plataforma de streaming da emissora, TNT GO, e nas redes sociais do canal. Clique aqui e veja toda a lista de indicados.