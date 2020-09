Cantora Vanusa apresenta piora em estado de saúde

De acordo com boletim médico, Vanusa apresentou quadro de ‘instabilidade hemodinâmica’ neste sábado (19)

Cantora Vanusa



Internada em um hospital de Santos desde o início do mês de setembro, a cantora Vanusa teve uma piora em seu estado de saúde neste sábado (19). De acordo com o boletim médico divulgado pelo Complexo Hospitalar dos Estivadores, onde ela está internada, Vanusa, de 72 anos, apresentou uma “piora no quadro clínico nas últimas 12 horas”, relacionada à “instabilidade hemodinâmica”.

A cantora sofre há alguns anos com um quadro de saúde degenerativo em decorrência do mal de Alzheimer. Em 2018, ela foi internada em uma clínica de reabilitação para tratar a depressão. Nas redes sociais, o filho da cantora, Rafael Vanucci, disse que “uma alteração na pressão arterial gerou o boletim de hoje, não tão animador”. Segundo ele, como Vanusa está na UTI o atendimento foi rápido e os médicos estão investigando as causas da mudança do quadro, que vinha apresentando melhoras.

Leia abaixo a íntegra do boletim de saúde da cantora:

“O Complexo Hospitalar dos Estivadores informa que a paciente Vanusa Santos Flores encontra-se internada em Unidade de Terapia Intensiva desta instituição, tendo apresentado piora no quadro clínico nas últimas 12 horas relacionado à instabilidade hemodinâmica.” O boletim médico é assinado pelo Dr. Luiz Otávio Lopes Abrantes, coordenador interino da UTI, e pelo Dr. Caio Genovez Medina, gerente médico.

