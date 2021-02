‘Encontro’ é interrompido após Patrícia Poeta não notar falha no som; assista

Público brincou nas redes sociais dizendo que Lumena não autorizou o áudio da apresentadora

Reprodução/Globo Patrícia Poeta ficou sem som no 'Encontro' e brincou sobre a situação ao vivo



Uma falha técnica no “Encontro” desta quarta-feira, 17, chamou a atenção dos telespectadores e virou assunto nas redes sociais. Após ser exibida uma reportagem em que as pessoas na rua falavam sobre a saída de Nego Di do “BBB 21”, Patrícia Poeta ficou sem som e não percebeu a falha. A apresentadora, que está cobrindo as férias de Fátima Bernardes, continuou falando sem parar e nada do som. Tati Machado, que dividiu a apresentação da atração com Patrícia, deu um microfone para ela, mas o público continuou sem ouvir as duas. Por conta disso, a Globo precisou interromper o “Encontro” e colocar comerciais no ar.

Nas redes sociais, a emissora tratou o assunto com bum humor e aproveitou o probleminha técnico para reproduzir uma piada feita por Juliette no “BBB 21”. “Pocahs palavras, pocahs conversas”, escreveu na legenda do vídeo em que Patrícia aparece muda para o público. Os telespectadores também entraram na brincadeira e começaram a dizer nas redes sociais que a Lumena não autorizou o áudio de Patrícia e a própria apresentadora comentou sobre essa brincadeira dos internautas dizendo ao vivo que ia ligar para o Big Fone para pedir a autorização da psicóloga para apresentar o “Encontro” de amanhã.

NÃO AUTORIZADO! Lumena tira o lugar de fala da apresentadora no encontro. #BBB21 #Encontro pic.twitter.com/HikyxjeeVG — alex (@alex_kerouac) February 17, 2021

o áudio do encontro com Fátima deu bug e a Patricia poeta falou q foi pq a lumena não autorizou HAHHAAHA — 0,37% 🕵🏼‍♀️🌵🎓 (@natntns) February 17, 2021

Lumena não autorizou o áudio kkkkkk #Encontro — Gabs (@gabrieltd_) February 17, 2021