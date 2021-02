Devastado por rejeição no ‘BBB 21’, Nego Di diz que filho não está indo à escola

Eliminado do reality disse que recebeu ameaças de morte e sente que foi manipulado por Karol Conká

Reprodução/Globo Nego Di falou no 'Mais Você' que amigos viraram as costas para ele após o 'BBB 21'



Após sair com a maior rejeição da história do “BBB”, Nego Di se arrependeu de ter se envolvido com Karol Conká, Projota e Lumena no “BBB 21”. No café da manhã com Ana Maria Braga nesta quarta-feira, 17, o humorista não escondeu que ficou surpreso com os 98,76% dos votos que recebeu. “É um baque, nunca pensei que fosse tanto. Quando a gente está lá dentro, a gente não tem noção do que está acontecendo”, comentou o brother que teve uma noite complicada e não conseguiu dormir vendo a repercussão negativa que teve sua participação no reality show da Globo.

“É doloroso escutar e ler algumas coisas que não tem a ver com o seu caráter. Na última sexta-feira, eu me senti expelido”, disse o ex-BBB que acrescentou que na escola e no trabalho já passou por situações parecidas, na qual sentia que não queriam ele por perto por se sentir diferente. “Criei mecanismos de defesa pelas coisas que passei na vida. Eu me vi devastado quando eu cheguei no hotel e vi pessoas que eram meus amigos virando as costas para mim, famosos que eu gosto fazendo campanha contra mim, sofri ameaças de morte, meu filho [de 5 anos] não está indo para a escola. Eu reconheço que errei para caramba, mas não sou esse mau caráter, estava vivendo meu sonho”, comentou o humorista de 26 anos no “Mais Você”.

Nego Di já viu algumas imagens do programa e ficou impressionado com as atitudes de Karol Conká, principalmente com Lucas Penteado, que chegou a ser basicamente expulso da mesa pela rapper. “Ela me trazia as coisas de uma maneira, eu não tinha visto a forma como ela tratou o Lucas, para mim chegou de outra maneira”, afirmou. Como a maioria da casa estava contra o ator, o humorista disse que acabou se seguindo seu instinto e tomou partido das meninas. Na visão do eliminado, ele foi um fantoche de Karol. “Incrível o poder de manipulação [dela]. Cai no grupo errado, achei que era um bom jogador, mas eu me senti usado para caramba, depois eu vi o que as pessoas falavam de mim pelas costas.”