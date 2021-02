Zé Felipe fala sobre saúde de Fiuk no ‘BBB 21’: ‘Se levantar a mão para cima, Jesus puxa’

Sertanejo também falou que Pocah deve estar com ‘verme’ e, por isso, dorme tanto na casa

Reprodução/Globo Aparência de Fiuk tem chamado a atenção do público do 'BBB 21'



O cantor Zé Felipe e a influencer Virgínia Fonseca foram os convidados da “Rede BBB”, atração exclusiva para a internet, e o sertanejo divertiu o público do reality com seu jeito brincalhão de comentar o que está acontecendo no “BBB 21”. Ao ser questionado sobre Fiuk, o filho de Leonardo brincou: “Estou preocupado com a saúde do Fiuk. Se ele levantar a mão para cima, Jesus puxa ele”. O comentário de Zé Felipe arrancou risadas da sua parceira e também da ex-BBB Ana Clara, que comanda a atração. O cantor também falou sobre a briga que Pocah teve com Gilberto. “Eles quebraram o pau, rolou uma troca de farpas”, comentou a apresentadora. “Foi bom para ela porque ela estava só dormindo, para dar uma movimentada. Vocês aí da Globo, dá um vermífugo para essa mulher, que é verme. Era desse jeito que eu ficava”, comentou o sertanejo que mais uma vez fez todos caírem na risada. Vale ressaltar que Fuik tem sido alvo de vários memes pela forma como tem aparecido no reality e Pocah recebeu o apelido de MC Ortobom de tanto que dorme na casa, até Tiago Leifert mandou uma indireta para a funkeira dizendo que quem dorme não joga.

zé felipe: “ eu tô preocupado com a saúde do fiuk, que se ele erguer a mão pra cima jesus puxa ele KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK EU TO CHORANDOOOOOOOOO #BBB21 pic.twitter.com/y2Ccn7shKe — madu.💡 (@crfmadux) February 17, 2021