ENQUETE ‘BBB 21’ – Quem você quer eliminar: Caio, Fiuk ou Gilberto?

Líder Viih Tube indicou o economista e o cantor ao paredão; a funkeira foi indicada pela casa; Arthur se salvou na prova bate-volta

Reprodução

O paredão desta semana está formado e quem disputa a permanência do público no “BBB 21” são Caio, Fiuk e Gilberto. Camilla de Lucas, que venceu a prova do anjo, estava imune. Após Tiago Leifert informar sobre a situação da sister, a líder Viih Tube indicou Fiuk e Gilberto, que estava no monstro. Arthur foi o mais votado com 4 votos. Enquanto isso, houve um empate quadruplo entre Caio, João, Juliette e Pocah, fazendo com que Viih Tube desempatasse, escolhendo Caio para ir ao paredão. O fazendeiro e o instrutor de crossfit disputaram a ‘Prova Bate e Volta’. Na dinâmica, Arthur escapou do Paredão. A eliminação acontece na próxima terça-feira, 20, e enquanto isso, você pode votar na enquete na Jovem Pan: