ENQUETE ‘BBB 24’ – Quem você quer eliminar no paredão?

Participantes disputam permanência na casa na terça-feira, 5; Marcus se livrou da berlinda na prova bate e volta

Reprodução / Instagram @BBB No bate-volta, Marcus se deu bem e escapou do paredão



Isabelle, Juninho, Beatriz e Alane compõem o sétimo paredão do BBB 24 que foi formado na noite de domingo, 4. Eles disputam a permanência na casa na terça-feira, 5. A formação da disputa começou desde o Big Fone, quando Davi atendeu, garantiu a imunidade e dividiu a casa em dois grupos. A líder Fernanda indicou Beatriz para o paredão, enquanto Juninho, Alane, Isabelle e Marcus foram os que receberam mais votos durante as duas rodadas de votação entre os grupos com e sem pulseira – item dado por Davi após o Big Fone. No bate-volta, contudo, Marcus se deu bem e escapou do paredão. A votação para decidir quem deve ser eliminado acontece até a terça-feira, 6.

