ENQUETE ‘BBB 24’ – Quem você quer que fique no paredão quíntuplo?

Participantes Alane, Pitel, Luigi, Marcus ou Vinicius estão na berlinda nesta semana; resultado será divulgado na terça-feira, 23

Reprodução/Instagram/@BBB Alane Dia, Giovanna Pitel, Vinicius Rodrigues, Marcus Vinicius e Lucas Luigi



A noite de domingo, 21, foi marcada pela formação de mais um paredão no BBB 24. Após a eliminação de Nizam, foi realizado uma nova prova do líder e, na sequência, as indicações ao quinto paredão. Alane Dias, Giovanna Pitel, Lucas Luigi, Marcus Vinicius e Vinicius Rodrigues disputam a permanência na casa. O resultado sai na terça-feira, 23, e apesar do paredão ser formado por mais integrantes que o normal, apenas um deles deixará a casa. Alane foi indicada pelo líder Rodriguinho. No contragolpe ela puxou Giovanna Pitel. Vinicius Rodrigues foi o mais votado pela casa, e puxou Marcos Vinicius, que, junto com Pitel, puxaram Luigi para fechar o quinto paredão desta edição.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Quem você quer que fique: Alane, Giovanna Pitel, Luigi, Marcus Vinicius ou Vinicius Rodrigues?

0% Alane Dias 87 votos 0% Giovanna Pitel 16 votos 0% Vinicius Rodrigues 21 votos 0% Marcus Vinicius 21 votos 0% Lucas Luigi 26 votos Votar Novamente Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.