Enquete: Kerline, Rodolffo ou Sarah, quem deve ser eliminado do ‘BBB 21’?

Arcrebiano foi o mais votado pela casa, mas conseguiu se salvar na prova Bate e Volta

Reprodução/Globo Kerline, Rodolffo e Sarah disputam o primeiro paredão do 'BBB 21'



O primeiro paredão do “BBB 21” está formado e na próxima terça-feira, 2, um dos brothers já deixa de correr atrás do tão sonhado prêmio de R$ 1,5 milhão. A formação começou com o Big Fone, que fez Arcrebiano colocar Sarah no paredão após salvar ele mesmo e Rodolffo da indicação de João Luiz. No domingo, 31, Rodolffo deu o anjo para Caio e Nego Di, líder da semana, indicou Kerline. O G6, nome que o grupo dos seis imunizados pelo público na primeira semana recebeu, entrou em um consenso e indicou o sertanejo Rodolffo com a justificativa de que ele não se envolve muito com o pessoal da casa. Já no confessionário, oito pessoas – Pocah, Kerline, João Luiz, Thaís, Carla Diaz, Vii Tube, Camila de Lucas e Gilbeto – votaram em Arcrebiano, e ele também foi ao paredão. Na prova Bate e Volta, disputada entre Arcrebiano, Sarah e Rodolffo, Bil foi quem se saiu melhor e mais uma vez escapou do primeiro paredão. Essa votação foi complicada, pois diversos participantes estavam imunes, incluindo Lucas, que foi o principal desafeto da casa na primeira semana. Vários brothers deram a entender no confessionário que votariam nele se fosse possível. Lucas ganhou a primeira prova da temporada e garantiu a imunidade.