ENQUETE – Quais são os dois peões que você quer ver na final de ‘A Fazenda 13’?

Aline, Bil, Marina e MC Gui disputam a primeira roça especial de 'A Fazenda 13'



Com oito peões na casa e a grande final marcada para a próxima quinta-feira, 16, novas dinâmicas foram adotadas em “A Fazenda 13” para chegar aos quatro finalistas. Duas roças já foram formadas e, nesta segunda-feira, 13, dois peões vão deixar o jogo e os outros dois que sobrarem vão garantir vaga para a grande final e disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Na terça-feira, 14, acontecerá o mesmo. A roça dupla foi definida após uma prova que aconteceu no último domingo, 12. Dynho, que foi o último fazendeiro da edição, pode escolher com quem gostaria de aliar para essa última disputa, que envolvia habilidade e agilidade, e ele optou por MC Gui. Aline ficou com Marina, Bil Araújo com Solange Gomes e Rico com Sthe. Os vencedores da prova foram Dynho e MC Gui e, com isso, eles puderam escolher com quem gostariam de disputar a permanência no jogo. A primeira roça, cuja eliminação é nesta segunda, ficou assim: MC Gui, Marina, Bil, Aline. A segunda roça, em que a eliminação acontece na terça, é disputada por Dynho, Rico, Solange e Sthe.