ENQUETE – Quem deve ficar em ‘A Fazenda 13’: Aline Mineiro, Mileide Mihaile ou Solange Gomes?

Trio disputa a preferência do público nesta quinta-feira, 9, por permanência no Top 9

A Fazenda 13 está em sua reta final. Nesta quarta-feira, 8, foi montada mais uma roça. A atriz e empresária Aline Mineiro, a influenciadora Mileide Mihaile e a escritora Solange Gomes irão disputar a preferência do público na segunda roça 100% feminina. As três chegaram à roça com histórias diferentes. Aline foi puxada por Bil Araújo, Mileide pegou a vaga de Bil na eliminação depois que Dynho teve o direito de escolher, e Solange ficou no Resta Um. Essa é a primeira roça da influenciadora. A eliminação acontece no programa desta quinta-feira, 9. Mas enquanto o resultado oficial não sei, vote na enquete da Jovem Pan: