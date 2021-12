Nome de Marília Mendonça é o termo mais buscado no Google do Brasil em 2021

Cantora ainda aparece como a terceira morte mais buscada no mundo, em lista que também conta com MC Kevin, Lázaro Barbosa e Paulo Gustavo

Divulgação/Equipe Marília Mendonça Marília Mendonça morreu em acidente aéreo em 5 de novembro



O Google divulgou nesta quarta, 8, as principais buscas realizadas no site no Brasil e no mundo. A cantora Marília Mendonça apareceu em três listas: seu nome foi o termo mais buscado no ano no Brasil, assim como a queda do avião que a levava um dos acontecimentos mais buscados. Marília foi também a terceira morte mais pesquisada em todo o mundo. Mendonça morreu num acidente aéreo em Caratinga (MG) no dia 5 de novembro. Além da sertaneja, outras três mortes de brasileiros aparecem no top-10: a do funkeiro MC Kevin, que caiu da sacada de um quarto de hotel em 16 de maio, no Rio de Janeiro, ficou em sexto lugar; a do serial killer Lázaro Barbosa, morto pela polícia de Goiás numa troca de tiros em Águas Lindas de Goiás, aparece na sétima posição; e a do ator Paulo Gustavo, que faleceu de Covid-19 em 13 de março, ficou em nono. Completam as primeiras posições da lista o rapper DMX (1º), a influencer Gabby Petito (2º), a do Príncipe Phillipe (4º), a do noivo de Petito, Bryan Laundrie (5º); a do jornalista holandês Peter R. de Vries (8º) e a da atriz Helen McCrory (10º).

Entre os termos mais buscados no Brasil, o nome de Marília aparece antes de eventos e equipes esportivas; MC Kevin e Lázaro também figuram no top-10 – ocupam a 8ª e 10ª colocação, respectivamente. Entre os acontecimentos mais buscados no país, o primeiro foi a Olimpíada, e a queda do avião da cantora aparece na oitava colocação. As vacinas contra a Covid-19 e a queda do Whatsapp foram outros acontecimentos que chamaram a atenção dos brasileiros. Em relação a perguntas no buscador que começam com ‘o que…’, a primeira foi ‘o que é cringe?’, para termo que gerou discussões nas redes sociais e denomina algo que causa vergonha alheia. As mortes dos cantores aparecem mais uma vez, com a pergunta ‘o que é politraumatismo?’ na quarta posição – Marília morreu de politraumatismo, ou seja, diversos impactos simultâneos no corpo – e ‘o que aconteceu com o MC Kevin?’ na nona posição.

Confira as listas:

Buscas do ano no Brasil

Marília Mendonça Eurocopa Palmeiras Libertadores Brasileirão Corinthians Copa do Brasil MC Kevin Copa América Lázaro Barbosa

Mortes marcantes (buscas no mundo)

DMX Gabby Petito Marília Mendonça Príncipe Philip Brian Laundrie MC Kevin Lázaro Barbosa de Sousa Peter R. de Vries Paulo Gustavo Helen McCrory

Acontecimentos (Brasil)

Olimpíadas 2021 Vacina COVID-19 Whatsapp fora do ar Caso Henry Borel Caso Lázaro Afeganistão Lockdown Queda do avião de Marília Mendonça Foguete chinês Greve dos caminhoneiros

O que? (Brasil)