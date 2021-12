Youtuber desvenda mistério e encontra carro com corpos de adolescentes desaparecidos em 2000

Jovens Erin Foster e Jeremy Bechtel, de 18 e 17 anos, tinham sumido no Tennessee, nos Estados Unidos, após andar de carro em 3 de abril de 2000

White County Sheriff’s Office Dupla tinha desaparecido após passear de carro nos EUA



Um veterano da Marinha dos Estados Unidos estampou manchetes do país nesta semana após solucionar um mistério que durava duas décadas: Jeremy Sides, que usa equipamento de ponta para publicar vídeos mergulhando no YouTube, decidiu refazer o trajeto seguido por Erin Foster, de 18 anos, e Jeremy Bechtel, de 17, no dia 3 de abril de 2000, quando ambos sumiram ao andar de carro nas imediações do rio Calfkiller, no Tennessee. Ele conduziu investigações próprias e determinou uma área do corpo d’água na qual o carro dirigido pelo casal poderia ter caído. Poucos dias depois, um veículo submerso na área foi encontrado. Após a publicação do primeiro vídeo de Jeremy no seu canal, o escritório do xerife do condado no qual o casal desapareceu confirmou que o veículo encontrado era o de Erin e disse que exames de DNA seriam conduzidos para determinar se os restos mortais encontrados dentro do carro eram da dupla.

Dias após a realização dos exames nos restos mortais, a polícia concluiu que os corpos dentro do carro eram da dupla desaparecida em 2000. Nas redes sociais, uma página alimentada pelos familiares de Erin e Jeremy publicou imagens de uma placa e um buquê de flores deixados no local em que o carro foi encontrado. “As equipes de resgate e os investigadores já deixaram o local, mas conseguimos passar mais de uma hora na área. Nenhum carro, nenhuma pessoa e nenhuma distração surgiu ali por quase uma hora. Isso nos traz uma paz que não podemos explicar. Descansem em paz, voem alto, amamos vocês”, diz trecho da publicação. A página também agradeceu ao youtuber responsável pela descoberta. “Você é uma alma especial que ajudou estranhos a encontrar suas pessoas amadas”, disse publicação, que mostra o vídeo divulgado pelo youtuber nas redes.