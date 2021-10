ENQUETE – Quem deve ficar em ‘A Fazenda 13’: MC Gui, Tati Quebra Barraco ou Rico Melquiades?

Trio decide a preferência do público nesta quinta-feira, dia 28; votação já está aberta

Reprodução/ R7 Trio está na roça desta semana



A sexta roça está aberta para votação. Na noite desta quarta-feira, 28, a influenciadora digital Sthe Matos venceu a Prova do Fazendeiro e se livrou da eliminação da semana. Assim, quem vai disputar a preferência do público serão MC Gui, Tati Quebra Barraco e Rico Melquiades. O músico foi a indicação do fazendeiro Bil Araújo, já o humorista foi o mais votado da casa (4 votos), porém empatou com Solange e foi encaminhado para a roça também pelo fazendeiro. Como é tradição, o mais votado puxa alguém da baia, e Rico escolheu Tati depois de uma desavença dos dois na segunda-feira. O trio é estreante em roças nesta edição. A votação está aberta no R7.com e a eliminação acontece nesta quinta-feira. Enquanto isso, você pode votar na enquete na Jovem Pan: Quem merece ficar na sede?