Investigadores acreditam que munições reais foram misturadas com falsas no set de ‘Rust’

Xerife do condado de Santa Fé disse que os investigadores recuperaram 500 cartuchos no local em que o longa estrelado por Alec Baldwin estava sendo gravado

Foram recuperaram 500 cartuchos de munição no set de filmagens de 'Rust'



As investigações do acidente que aconteceu no set de filmagens do filme “Rust” apontam que cartuchos com munições reais, possivelmente, estavam misturados a cartuchos falsos e em branco. A informação foi divulgada pelo xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza, nesta quarta-feira, 27, conforme noticiado pela Variety. De acordo com o xerife, foram recuperados 500 cartuchos no local em que estava acontecendo as gravações do filme e os investigadores continuarão ouvindo testemunhas para descobrir como as balas reais foram parar dentro do set de filmagem do filme. “Vamos determinar como elas chegaram lá e por que estavam lá, pois não deveriam estar”, declarou Adan. Na última quinta-feira, 22, o ator Alec Baldwin matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e deixou o diretor Joel Souza ferido ao disparar acidentalmente uma arma no set de “Rust”. O artista, que estrela e produz o filme, estava demonstrando como apontaria a arma para câmera quando houve o disparo. Os depoimentos que foram já colhidos pelo polícia americana indicam que Alec foi informado que estava segurando uma “arma fria” e que ele não sabia que continha uma bala real no revólver.