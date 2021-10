Zé Vaqueiro desabafa após ser criticado por não convidar a mãe para o casamento

‘Muito fácil julgar o que não viveu’, declarou o artista depois que repercutir nas redes sociais que Nara de Sá Marcolino descobriu que o filho estava casando por uma live

Reprodução/Record/27.10.2021 Zé Vaqueiro teve um reencontro com a mãe em março no programa 'Hora do Faro'



O cantor Zé Vaqueiro decidiu se pronunciar após sua mãe, Nara de Sá Marcolino, expor nas redes sociais que não foi convidada para o casamento do artista com Ingra Soares, que aconteceu na última segunda-feira, 25, em Fortaleza, no Ceará. Em uma live da cerimônia no Instagram, Nara comentou: “Que Deus abençoe, meu filho. Se tivesse me convidado, eu tinha ido”. O assunto gerou especulações nas redes sociais e o artista foi criticado por não ter nem avisado a mãe sobre seu casamento. A avó de forrozeiro, Leônidas, foi quem o acompanhou até o altar. Após a cerimônia, a assessoria do cantor disse à Jovem Pan que ele não ia se pronunciar sobre o assunto e, nesta quarta-feira, 27, o cantor reforçou nas redes sociais que não se sente confortável em expor o que aconteceu entre ele e a mãe. “Ser uma pessoa pública não me obriga a expor minhas feridas, espero que as pessoas compreendam e respeitem. É muito fácil julgar o que não viveu”, escreveu nos stories do Instagram.

Com apenas 22 anos, Zé Vaqueiro é o nome mais famoso do forró na atualidade. Após oficializar a união com Ingra, ele fez uma declaração a esposa que também soou como um desabafo. “Sonhei, lutei, acreditei e tive muita fé que Deus lá de cima esteve sempre me guardando e me livrando de tudo que for de ruim. Abdiquei de muitas coisas, fiz as escolhas certas e uma delas foi ter escolhido você, lngra, para compartilhar minha vida, meus momentos e criar uma família ao seu lado. A gente deseja que seja tudo perfeito, mas conto de fadas só existe nos desenhos quando criança. Temos que viver a vida, passar pelas dificuldades, encarar os ciclos que a vida nos dá e sempre no final olhar para o lado e saber que aquela pessoa estará lá, com os olhos brilhando, te olhando e não te deixando só, na alegria e na tristeza, na saúde na doença, na riqueza e na pobreza”, escreveu em um post no Instagram.