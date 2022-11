ENQUETE – Quem deve ficar em ‘A Fazenda 14’: Alex, Deborah, Moranguinho ou Ruivinha?

Primeira roça quádrupla da temporada vai eliminar dois peões de uma vez nesta quinta-feira

Divulgação Primeira roça quádrupla da temporada 14 do reality show



A primeira roça quadrupla da temporada de A Fazenda 14 está montada. Na oitava eliminação, dois peões deixarão a casa nesta quinta-feira, 10. Estão na berlinda o influenciador Alex Galette, que sobrou no Resta Um; a apresentadora Deborah Albuquerque, indicada pelo poder do lampião; a dançarina Moranguinho, mais votada da casa; e a influenciadora Ruivinha de Marte, que foi puxada da Baia. Os peões ainda não sabem que duas pessoas sairão da casa. A votação está aberta no R7, mas enquanto o resultado não sai, você pode deixar na enquete da Jovem Pan seu palpite: quem deve ficar?

