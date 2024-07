Hugh Jackman revive meme icônico do Wolverine para celebrar sucesso de ‘Deadpool & Wolverine’

O icônico Wolverine deitado ganha nova vida pelas mãos de Hugh Jackman para marcar a liderança de ‘Deadpool & Wolverine’ nas bilheterias globais

Reprodução/ X/ RealHughJackman Hugh Jackman brinca com o passado e celebra o presente ao recriar o clássico meme do Wolverine



Para celebrar o estrondoso sucesso de “Deadpool & Wolverine” nas bilheterias mundiais, Hugh Jackman, o eterno Wolverine, presenteou os fãs com uma recriação nostálgica do meme do Wolverine deitado. Neste domingo (28), ele postou uma foto que evoca a icônica cena da animação dos “X-Men” dos anos 1990, trazendo um toque de humor e homenagem ao personagem que ele imortalizou.



“Deadpool & Wolverine” marca a estreia do anti-herói após a aquisição da Fox pela Disney e é o primeiro filme do Deadpool a integrar oficialmente a cronologia do MCU. Dirigido por Shawn Levy, conhecido por “Projeto Adam”, o longa tem encantado o público e conquistado a liderança nas bilheterias ao redor do mundo.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Se ainda não conferiu, “Deadpool & Wolverine” está atualmente em cartaz nos cinemas. Não perca a chance de ver esses dois ícones em ação e se divertir com as referências que Hugh Jackman e Ryan Reynolds trazem para a tela.