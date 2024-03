‘BBB 24’: Equipe de Fernanda se posiciona após acusação de fala racista por fãs de Davi

‘Gostaríamos de pedir desculpas ao público que se sentiu ofendido e salientar que nenhuma pauta levantada será desconsiderada’, diz trecho do comunicado

Reprodução/Instagram/@nandabande Fernanda é acusada de fala racista por internautas



Na tarde desta quinta-feira (28), a equipe de Fernanda, participante do BBB 24, se posicionou após internautas apontarem racismo em uma fala da sister. Em uma conversa com Pitel durante a madrugada, a “loba” se mostrou incomodada com o favoritismo de Davi e disparou: “Não é possível que eu vim só para isso, para bater palma para palhaço. Não quero mais, não vim para bater palma para palhaço. Comprometimento de c* é uma r*la bem grossa, sai fora. ‘É um jogo de comprometimento’. Vai bater continência na casa do c**alho”, começou dizendo. Em seguida, completou “Vai arrumar um emprego de segurança num prédio, não f*de”.

Confira o momento da conversa

A Fernanda sempre reproduziu falas cheias de preconceitos no BBB, essa fala racista sobre o Davi é explícita e com tom de superioridade, mas mesmo assim ela vai se passando no jogo e aqui fora, afinal ela é vista como a mulher branca que tem “opinião” e fala o que pensa, queria… pic.twitter.com/VFYVivGiVo — Atleta de peso (@AtletaPeso) March 28, 2024

Após vários internautas demostrarem descontentamento com o episódio, fãs de Davi subiram hashtags “racista”, “racismo” e “seguranças com o Davi”, além de “preconceituosa”. A equipe de Fernanda se posicionou. “Gostaríamos de pedir desculpas ao público que se sentiu ofendido e salientar que nenhuma pauta levantada será desconsiderada. Assim que Fernanda sair da casa, repassaremos todos os acontecimentos, abordando cada ponto. No entanto, é importante deixar claro que não permitiremos que pautas tão sérias sejam utilizadas de forma errônea e mal-intencionada”, diz um trecho do comunicado. “Seja motivada pelo ódio, pela ganância ou por quaisquer outros sentimentos, não permitiremos que isso manche a imagem dela. Assim como nunca fizemos ou faremos com o lado oposto”, finalizaram.

Veja o posicionamento da equipe de Fernanda