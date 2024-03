BBB 24 entra em ‘modo turbo’ e terá três eliminações por semana; entenda a dinâmica

Programa vai seguir com esse esquema até o dia 16 de abril, quando acontece a grande final

Reprodução/BBB Giovanna, participante do BBB 24



Se encaminhando para o fim da edição, o Big Brother Brasil 24 entrará nesta sexta-feira (27) no ‘modo turbo’. O programa já chegou ao Top 10, com os participantes Alane, Beatriz, Davi, Fernanda, Giovanna, Isabelle, Lucas Henrique, Matteus, MC Bin Laden e Pitel. Nesta reta final, vão ser três participantes eliminados por semana até o final do programa. A dinâmica vai funcionar da seguinte forma:

Sexta (29): Formação de paredão na sexta-feira;

Domingo (31): Eliminação, prova do Líder e formação de paredão;

Terça (2): Eliminação, uma prova do Líder e paredão.

O programa vai seguir com esse esquema até o dia 16 de abril, quando acontece a grande final. Com essa nova dinâmica, nesta quarta-feira será realizada a última Festa do Líder, que terá como tema “Fitness Vintage”, o evento celebrará a liderança de Giovanna, com uma academia estilizada à moda dos anos 1980.