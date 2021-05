Equipe de Jéssica Mueller explica inchaço no rosto da participante em ‘No Limite’ 

Perfil Oficial da competidora informou que ela sofreu uma forte isolação devido ao excesso de exposição ao sol durante as atividades

Reprodução/Instagram/Jeujessicamueller e Divulgação/Rede Globo O inchaço no rosto da participante Jéssica Mueller preocupou os telespectadores



A equipe da ex-BBB 18 Jéssica Mueller explicou na noite de quarta-feira, 12, o inchaço no rosto da participante em “No Limite“. Após a estreia do programa na última terça-feira, 11, a integrante da equipe Calango virou assunto nas redes sociais por causa de um inchaço em seu rosto. “Será que é algum efeito rebote de alguma harmonização facial com esse sol quente?”, indagou um internauta. “Rolou alguma alergia na Jessica? O rosto dela está estranho, nem estou reconhecendo”, afirmou outro. O perfil oficial da competidora, então, explicou que Jéssica sofreu uma isolação durante as atividades nas dunas. “Devido ao excesso de exposição ao sol, a Jéssica apresentou inchaço no rosto”, explicou a equipe. “Fiquem tranquilos, não se trata de uma harmonização facial”, completaram. Segundo a postagem, a participante está bem e sendo muito bem cuidada pela produção do reality show. “Podem ficar tranquilos e obrigada pela preocupação”, concluiu o texto.

A Jéssica tá com reação alérgica a alguma coisa será? Ta mto inchado o rosto dela #NoLimite — camila (@bcamis_) May 12, 2021

parece a jessica tá tendo alguma reação alérgica o rosto dela tá meio inchado deformado coitada — malu (@Malu_silva1) May 12, 2021