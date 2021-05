Zezé Di Camargo passa por cateterismo e tranquiliza fãs: ‘Com mais saúde do que antes’

O sertanejo passou pelo procedimento após sentir dores no peito no domingo, 9, mas recebeu alta na manhã desta quarta-feira

Reprodução/Instagram/ZezédiCamargo O cantor Zezé di Camargo já recebeu alta após realizar o cateterismo



O cantor sertanejo Zezé Di Camargo esclareceu, nesta quarta-feira, 12, aos fãs o motivo da sua ida ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o artista de 58 anos explicou que começou a sentir dores no peito no domingo, 9. “Tive uma indisposição e uma dor no peito. Assustei muito com a dor e fui ao hospital”, disse o cantor. Os exames realizados pela equipe médica mostraram a existência de um problema nas artérias coronárias do sertanejo. Zezé, então, fez um cateterismo, procedimento que consiste na introdução de um catéter para diagnosticar doenças cardíacas. O artista afirmou que está bem e que já teve alta do hospital. “Estou saindo agora para casa. Vida que segue, sem problema nenhum. Pessoal, fiquem tranquilos. Estamos com mais saúde do que antes até”, afirmou o cantor, que ainda estava no Sírio Libanês. Zezé ainda aconselhou os fãs a “averiguarem até o último fio de cabelo” se sentirem alguma dor suspeita.