Equipe de participante do ‘BBB 24’ muda emoji de onça para lobo

Apelido dado por fãs após briga com Alane no confinamento suscitou mudança feita pelo estafe de Fernanda Bande: ‘Vocês uivaram e nós escutamos’

Reprodução/BBB 24 A participante Fernanda Bande foi apelidada de loba pelos fãs



A equipe de Fernanda Bande, participante do “BBB 24”, reality show da TV Globo, surpreendeu os fãs ao mudar o emoji que a representa nas redes sociais. Antes simbolizada por uma onça, a sister agora adotou o ícone que a representa para um lobo (ou loba, como os fãs a chamam). A mudança foi explicada pela equipe em uma postagem no X (antigo Twitter), na qual afirmou ter atendido aos pedidos dos seguidores: “Vocês uivaram e nós escutamos! Veio aí a nova era da loba com o novo emoji e identidade visual”. Antes de ingressar no programa, Fernanda havia escolhido o emoji de onça para representar sua personalidade. No entanto, após uma discussão com outra participante, Alane, os fãs passaram a chamá-la de loba, em referência à música “A Loba”, de Alcione. A canção fala sobre uma mulher que aparenta ser dócil, mas esconde uma personalidade forte e determinada, representada pela figura da loba.

O apelido de loba dado a Fernanda se deve ao fato de ela não ter medo de confrontos e de expressar suas opiniões de forma incisiva. A mudança do emoji para o de lobo reflete essa nova identidade que a participante adotou, mostrando-se mais confiante e determinada. A equipe da sister demonstrou estar atenta aos feedbacks dos fãs e pronta para adaptar a representação da participante conforme sua evolução no programa.

Veja o anúncio da equipe de Fernanda

VOCÊS UIVARAM E NÓS ESCUTAMOS! Veio ai a nova era da LOBA com o novo emoji “🐺” e identidade visual! Queremos ver todo mundo LOBATIZADO usando o novo emoji aqui! AUUUUUUUU! #TeamNanda #BBB24 pic.twitter.com/Wm8DjdZ3eq — Fernanda Bande 🐺 (@nandabande) February 22, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA