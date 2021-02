Equipe de Projota culpa Tiago Leifert por atitudes do cantor no ‘BBB 21’: ‘Dá spoiler’

Conversa com Boninho no confessionário também teria confundido o cantor

Reprodução/Globo Para equipe de Projota, Tiago Leifert e Boninho teriam confundido o cantor sobre o jogo



O cantor Projota entrou no “BBB 21” como um dos participantes favoritos da edição, mas em duas semanas o jogo virou e ele é já um dos brothers mais criticados da edição, assim como Karol Conká e Nego Di. A equipe que cuida da imagem e das redes sociais do artista fora da casa fez um pronunciamento nas redes sociais dizendo que as atitudes do cantor dentro da casa estão relacionadas com um discurso feito por Tiago Leifert na formação do primeiro paredão e a conversa e a conversa com Boninho no confessionário. “Projota era um dos favoritos do jogo. E aí veio a primeira festa, os acontecimentos com o Lucas. E lá estava o Projota que a gente conhece. O cara que canta que ‘o ser humano é falho e ninguém nasce sabendo’ foi um dos únicos a oferecer afeto, escuta e segunda chance ao Lucas”, começou o texto publicado no Instagram.

“No dia seguinte, a formação do paredão e Projota sofre uma primeira interferência quando Tiago Leifert dá spoiler. ‘A gente agradece muito o enquadro que você deu nele, que foi super importante para todos nós’. Ele entendeu como um caminho. Claramente, após a fala do apresentador, Projota mudou seu jogo por indução”, foi ressaltado na publicação. Para a equipe do rapper, ele acreditou que foi “manipulado” pelo Lucas por causa das palavras do apresentador. Outra questão levantada é que o cantor é vitima de “vídeos fora de contexto nas redes sociais” e que a conversa que teve no confessionário com Boninho, no qual o diretor do reality disse que não sabia que Lucas tinha problema com bebida após ele desistir do jogo, também teria feito o cantor deduzir que está seguindo pelo caminho certo no jogo.

Devido às atitudes de Projota na casa mais vigiada do Brasil, sua família está sendo vítima de um linchamento virtual. “Ataques e xingamentos estão cada dia mais comuns nas redes de Projota e sua esposa, Tâmara Contro. E acredite, até para Marieva, filha do casal, que nesta segunda completará um ano. A gente entende que um jogo pode ganhar a torcida (ou não) do público. Mas repudiamos qualquer ataque violento como os que ela e sua filha têm recebido”, escreveu a equipe do cantor.