Namorada diz que não está reconhecendo Lumena no ‘BBB 21’: ‘Não tem sido fácil’

Fernanda Maia fez um desabafo nas redes sociais falando sobre as atitudes da sister no jogo

Reprodução/Globo Lumena teve discussões com Lucas e suas atitudes não tem agradado o público do 'BBB 21'



Fernanda Maia, namorada de Lumena, participante do “BBB 21”, usou as redes sociais no último domingo, 7, para falar sobre as atitudes da sua parceira dentro do jogo. A psicóloga, que questinou a bissexualidade de Lucas antes dele desistir do programa, chorou muito quando Tiago Leifert fez um discurso dizendo que faltou em alguns momentos a casa estender a mão para o ator. Fernanda disse que não pode responder pelos atos de Lumena e que também está impressionada com as atitudes da namorada na casa mais vigiada do Brasil. “Só tenho condições de responder pelos meus próprios atos. Tenho recebido um número absurdo de mensagens cobrando respostas que não devem ser dadas por mim, afinal eu sigo com os meus princípios. De um modo geral, não esperava que o jogo ganhasse um tom tão violento e que fosse tão doloroso acompanhar”, começou escrevendo no Instagram.

“Não tem sido fácil assistir ao programa e não reconhecer a Lumena que eu namoro. Não tem sido fácil também lidar com as tentativas de me tirarem o direito de entender como isso tudo me atravessa, no meu tempo. A demanda por respostas públicas não é minha e não tenho motivo para me sentir intimidada. Então, parem de me ameaçar, de cobrar posicionamento ou de relacionar com a minha carreira artística”, acrescentou Fernanda, que é cantora e musicista. “Tentar me atingir dessa forma é compactuar com toda essa onda de violência e, na moral, na era do ‘passar pano’ e do ‘cancelamento’, eu só quero que vocês lembrem que eu e a família de Lumena não entramos no ‘BBB 21’ e o que temos a dizer precisa ser apenas a ela”, finalizou a namorada da sister. Por sua postura de repreender o comportamento dos participantes dentro da casa, Lumena acabou virando meme e, nas redes sociais, o público brinca que antes de falar qualquer coisa é preciso pedir permissão a ela.