Equipe do novo ‘Ghostbusters: Mais Além’ conta como fez o carro Ecto-1 ‘voar’ no filme

Um dos veículos mais icônicos do cinema ganhou até dublê durante as filmagens

Divulgação/Columbia Pictures "Ghostbusters: Mais Além" já está disponível para aluguel e compra nas plataformas digitais



Um dos veículos mais icônicos da história do cinema, o Ecto-1, dos Caça-Fantasmas é um verdadeiro símbolo dos anos 80. Junto com o tema musical dos heróis que não deixam em paz os invasores de outros planos, o carro é uma das primeiras coisas que vem à mente quando nos lembramos do filme clássico. Para o novo filme “Ghostbusters: Mais Além”, já disponível para aluguel e compra nas plataformas digitais, os produtores quiseram trazer a magia do carro de volta para as telas. E, para impressionar, não há nada melhor do que fazer ele decolar e aterrissar numa estrada de terra.

A equipe do filme conta, neste vídeo de bastidor exclusivo da Jovem Pan, como foi todo o processo, desde as filmagens, que chegaram a quebrar uma câmera, até os efeitos que fizeram toda a magia acontecer. Para não estragar um dos dois veículos que a equipe tinha para filmar as cenas, até mesmo o Ecto ganhou um dublê, conta Guy Bews, coordenador de cenas de ação. Para aproveitar todos os ângulos possíveis do voo, foram usadas cinco câmeras, além de GoPros fixadas no carro. Tudo isso para garantir mais uma cena icônica em uma das franquias mais famosas do mundo.