Morre o ator francês Gaspard Ulliel aos 37 anos, após sofrer acidente de esqui

Premiado artista está no elenco de ‘Cavaleiro da Lua’, série da Marvel prevista para ser lançada este ano

Reprodução/Twitter/getFANDOM Gaspard Ulliel atuou em mais de 50 filmes e séries ao longo da carreira



O ator francês Gaspard Ulliel, que está no elenco da série da Marvel “Cavaleiro da Lua”, prevista para estrear ainda este ano, morreu nesta quarta-feira, 19, aos 37 anos, após sofrer um acidente de esqui nos Alpes franceses. Na última terça-feira, 18, o artista estava esquiando em Savoie quando colidiu com outro esquiador durante cruzamento entre duas pistas. Ele sofreu um trauma cerebral e foi levado de helicóptero até o hospital, porém não resistiu. Segundo a AFP, as autoridades locais abriram uma investigação sobre o acidente.

Considerado um dos atores mais conhecidos da França, Ulliel venceu duas vezes o prêmio Cesar, visto como o Oscar do cinema francês. Em 2005, ele ganhou como Ator Revelação pela performance em “Eterno amor” e, em 2017, como Melhor Ator pela interpretação em “É Apenas o Fim do Mundo”. O artista francês também se destacou como Hannibal Lecter no filme “Hannibal, a Origem do Mal” e ao viver o estilista Yves Saint Laurent na cinebiografia “Saint Laurent”. Em “Cavaleiro da Lua”, série estrelada por Oscar Isaac, Ulliel interpretou o personagem Anton Mogart/Midnight Man. Ao longo de sua carreira, o ator esteve no elenco de mais de 50 filmes e séries.