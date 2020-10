‘Era uma vez um sonho’: Glenn Close e Amy Adams impressionam com visual em trailer

Novo drama da Netflix dirigido por Ron Howard estreia em novembro no catálogo do streaming

Reprodução/YouTube/Netflix Atrizes viverão relação intensa de mãe e filha em drama de Ron Howard



A Netflix liberou nesta quarta-feira (14) o primeiro trailer de “Era uma vez um sonho”, novo drama exclusivo dirigido por Ron Howard (“Uma Mente Brilhante”) que tem as atrizes Glenn Close e Amy Adams como protagonistas. Na história, um ex-fuzileiro naval e estudante de Direito vê o sonho de conseguir o emprego ideal interrompido por uma crise familiar que o obriga a retornar para a cidade onde nasceu. De volta ao lar, ele precisa lidar com a difícil relação com sua mãe (Amy Adams) e com as memórias marcantes da avó que o criou (Glenn Close). O filme estreia em dia 24 de novembro no catálogo da plataforma.

Confira o trailer: