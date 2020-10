Milla Jovovich enfrenta feras gigantes no trailer de ‘Monster Hunter’; assista

Filme que adapta a franquia de games chega aos cinemas brasileiros em 3 de dezembro

Reprodução/YouTube/Sony Pictures Brasil Milla Jovovich, conhecida pela franquia de Resident Evil, levará para os cinemas outra adaptação dos games



“Monster Hunter“, a adaptação do jogo da CAPCOM para os cinemas, ganhou o seu primeiro trailer completo nesta quarta-feira (14) e traz Milla Jovovich enfrentando criaturas gigantes. Na trama, existe um mundo paralelo ao dos seres humanos em que vivem poderosos monstros que controlam seus territórios com ferocidade mortal. Transportados por um portal que liga os dois mundos, a Tenente Artemis (Jovovich) e sua equipe precisa descobrir como voltar para casa e contará a ajuda de um caçador (Tony Jaa) para sobreviver nas terras hostis. Nos videogames, “Monster Hunter” é uma franquia de RPG iniciada no PlayStation 2 e já ganhou adaptações para outras mídias, incluindo animes e mangás. No Brasil, o filme tem previsão de chegar aos cinemas em 3 de dezembro.

Assista ao trailer: