Marisa Orth reflete sobre Magda, de ‘Sai de Baixo’, e como ela seria nos dias atuais

Marisa Orth, aos 61 anos, é uma das responsáveis pelo especial “Falas Femininas”, que será exibido hoje na Globo. Durante uma entrevista no programa Encontro sobre sua icônica personagem Magda, do programa “Sai de Baixo”, que era frequentemente rotulada como “burra” e interrompida em suas falas. Em uma conversa com Patrícia Poeta, a apresentadora indagou como Magda se comportaria na atualidade, sugerindo que ela poderia ser “mais empoderada”. Marisa, no entanto, defendeu que a essência da personagem permaneceria a mesma, ressaltando que “sempre existiu o parvo, o bobo” na sociedade.

A atriz também abordou questões mais profundas, mencionando que ainda existem homens que se beneficiam de maneira ilícita em relação a mulheres que não percebem essa dinâmica. “Eu acho que ela seria igual. Vai dizer que no Brasil não existe mais um homem que ganha dinheiro ilicitamente e tem do lado uma mulher que não percebe nada? Isso não existe mais?”, disse a atriz.

Orth enfatizou a importância de discutir esses assuntos, mesmo que sejam delicados, e que o humor pode ser uma forma de abordar realidades que ainda persistem.

