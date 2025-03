Ingrid Guimarães diz que foi ameaçada por funcionários em voo da American Airlines: ‘Situação abusiva’

Segundo a atriz, ela foi obrigada a deixar seu assento na classe Premium Economy e se deslocar para a classe econômica após uma cadeira na classe executiva apresentar problemas

Reprodução/Instagram/ingridguimaraes/22.09.2021 Como forma de compensação pela situação, a atriz recebeu um voucher no valor de US$ 300



A atriz Ingrid Guimarães compartilhou nesta sexta-feira (10) uma experiência negativa que teve durante um voo da American Airlines. Segundo ela, foi obrigada a deixar seu assento na classe Premium Economy e se deslocar para a classe econômica, após uma cadeira na classe executiva apresentar problemas. A situação gerou desconforto e constrangimento para a artista. Ingrid relatou que os funcionários da companhia aérea tentaram pressioná-la a sair de seu assento, alegando que, caso não o fizesse, o voo não poderia decolar e que ela estaria proibida de viajar com a American Airlines no futuro.

“Ela [a funcionária] anunciou no microfone num voo cheio de brasileiros que todo mundo ia ter que descer por causa de uma passageira. Colocaram um voo contra mim sem explicar em nenhum momento para os passageiros a situação”, relatou a atriz no X. Diante da pressão, a artista optou por se mudar para a classe econômica. Como forma de compensação pela situação, a atriz recebeu um voucher no valor de US$ 300.

