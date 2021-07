Internado com Covid-19, Luciano Szafir deixa UTI e é transferido para o quarto

Ator está no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, desde o dia 23 de junho para tratar a doença

Reprodução/ Instagram @szafiroficial Ator de 52 anos está internado há quase um mês no Rio de Janeiro



O ator Luciano Szafir recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, onde estava internado desde o dia 23 de junho devido a um quadro grave da Covid-19. De acordo com a assessoria de imprensa de Szafir, seu quadro clínico teve melhora e ele foi transferido nesta terça-feira, 20, para o quarto. “Ele ainda está sob cuidados médicos e realizando fisioterapia motora e respiratória”, pondera a nota. Há quase um mês no hospital, essa é a segunda vez que Luciano contraiu o coronavírus. Segundo sua esposa, Luhanna Szafir, ele também testou positivo para a doença em fevereiro, mas na ocasião teve poucos sintomas. Desde que deu entrada no Copa Star, Szafir precisou ser entubado e passou por procedimentos médicos que o ajudaram a se recuperar. Ainda não há previsão de alta.