Ministério Público pede outro julgamento para Depardieu por estupro de atriz em 2018

Ator francês, de 75 anos, é acusado de estuprar Arnault por penetração manual e cometer agressões sexuais contra ela em sua casa em Paris nos dias 7 e 13 de agosto de 2018

AMMAR ABD RABBO / EL GOUNA FILM FESTIVAL / AFP Ator será julgado em outubro por agressões sexuais cometidas contra duas mulheres em 2021



O Ministério Público de Paris pediu à Justiça francesa que julgue o ator Gérard Depardieu pelo suposto estupro da atriz Charlotte Arnould em 2018, o que se somaria ao julgamento por agressões sexuais a outras duas mulheres previsto para outubro deste ano, informaram fontes judiciais nesta quinta-feira (22). Agora, cabe ao juiz de instrução decidir o rumo a ser tomado no processo, disseram as fontes. O pedido foi encaminhado aos tribunais pelo Ministério Público em 14 de agosto, mas foi revelado nesta quinta-feira pelo canal de televisão “BFM”. O ator francês, de 75 anos, é acusado de estuprar Arnault por penetração manual e cometer agressões sexuais contra ela em sua casa em Paris nos dias 7 e 13 de agosto de 2018.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A vítima foi a primeira atriz a registrar queixa contra Depardieu, anos antes da série de escândalos e acusações que vieram à tona sobre ele nos últimos tempos e que ganharam impulso, em grande parte, graças ao convite para quebrar o silêncio do movimento Me Too. A denúncia de Arnault, então com 22 anos, foi apresentada em agosto de 2018 na região de Bouches-du-Rhône (sul), mas a promotoria local deixou o caso nas mãos da de Paris, onde os fatos ocorreram.

Em 2019, a queixa foi arquivada, após ser investigada pela polícia judiciária, pois considerou-se que “os fatos não pareciam ser suficientemente acreditados”. A vítima então respondeu entrando com outra ação civil em 2020 e, após um reexame dos procedimentos, o Ministério Público de Paris ordenou a reabertura das investigações de estupro no mesmo ano, de modo que Depardieu foi acusado alguns meses depois. O ator foi questionado em 2021 sobre os fatos e, em 2023, foi organizado um confronto entre as partes perante o juiz de instrução.

Em 16 de abril deste ano, a investigação foi declarada encerrada e, com esta etapa concluída, a promotoria emitiu seu pedido para que Depardieu fosse julgado por um tribunal criminal pelos crimes denunciados por Arnault.

Além desse caso, Depardieu será julgado em outubro por agressões sexuais cometidas contra duas mulheres em 2021, durante as filmagens do filme “Les Volets Verts”. Depardieu também foi acusado na imprensa por mais de 15 mulheres que, em sua maioria anônimas, deram testemunho sobre como o ator costumava ultrapassar seus limites e se envolver em comportamentos sexuais e grosseiros em um ambiente profissional.

O ator, que durante muitos anos foi um dos rostos mais conhecidos do cinema francês, sempre defendeu sua inocência e alega ser vítima de um linchamento da imprensa.

*Com informações da EFE

Publicado por Tamyres Sbrile