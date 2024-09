Estrela de ‘Um Tira da Pesada’, ator John Ashton morre aos 76 anos

Ele também trabalhou em séries de grande sucesso, como ‘M*A*S*H’, ‘Starsky e Hutch’ e ‘Dallas’

Divulgação/Netflix John Ashton {à esq.) reprisou seu papel de detetive John Taggar em "Um Tira da Pesada 4: Axel Foley", que marcou sua última participação no cinema



Morreu na última quinta-feira (26) o ator norte-americano John Ashton, famoso por seu papel no filme “Um Tira da Pesada”. Ele tinha 76 anos e estava no estado do Colorado no momento de sua morte. A confirmação da notícia foi feita neste domingo (30) por seu agente à revista “Variety”. O personagem mais icônico de Ashton foi o detetive John Taggart, em 1984 e 1987. Ele também reprisou o papel em “Um Tira da Pesada 4: Axel Foley”, que marcou sua última participação no cinema. Além disso, o ator fez parte de séries de grande sucesso, como “M*A*S*H”, “Starsky e Hutch” e “Dallas”.

Durante sua trajetória artística, Ashton teve uma carreira diversificada, com participações em produções como “Além da Imaginação”, “Fuga à Meia-Noite”, “Um Jogo Divertido”, “Fúria Brutal”, “O Assassinato do Presidente” e “Os Irmãos Id & Ota”. Sua versatilidade o tornou um rosto conhecido na televisão e no cinema. John Ashton deixa sua esposa, Robin Hoye, além de filhos, enteados e netos, que lamentam sua partida.

