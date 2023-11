Ex-BBB Marcos Harter passa por transplante de rim e agradece doadora: ‘Agora é minha irmã’

‘Eu senti a verdadeira gratidão’, escreveu o médico, que compartilhou o momento em que encontrou a doadora

Reprodução/Instagram/drmarcosharter Marcos Harter agradeceu doadora em publicação feita nas redes sociais



Marcos Harter, participante do reality show BBB 17, da TV Globo, passou por um transplante de rim. Em publicação feita nas redes socias, o médico afirmou que recebeu o órgão de uma amiga e exibiu uma imagem de sua recuperação no hospital. “Recebi o órgão de uma paciente que virou amiga e agora é minha irmã. Eu andei nas trevas e você me oportunizou a vida nova. Senti no peito um estufar de sensações boas e desabei a chorar na noite pré-transplante. Eu senti a verdadeira gratidão! Gratidão eterna à você, minha nova irmã. Vou cuidar de você até o fim. Te amo muito”, comentou. Marcos ficou conhecido por ser expulso do programa de TV após agredir Emilly, sua então namorada.