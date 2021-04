Ex-BBB Lucas Penteado assina contrato com a Netflix para filme

Ator comemorou a ‘realização de um sonho’ em suas redes sociais; não foram repassados detalhes da produção

Reprodução/Globo Lucas Penteado pediu para sair do BBB 21 após perseguições e acusações dos brothers



Lucas Penteado sofreu dentro da casa do Big Brother Brasil 21, mas fora dele tem feito o maior sucesso. Depois de firmar contrato com a TV Globo e participar de propagandas no horário nobre da emissora, o ator confirmou na noite desta quarta-feira, 31, que fará um filme com produção da Netflix. A notícia tinha sido vinculada primeiramente no blog da jornalista Patrícia Kogut, dizendo que o ex-BBB já estaria se preparando para o personagem. Sem dar muitos detalhes, Lucas comemorou o feito. “Netflix? Rede Globo? É isso mesmo, família. Feliz demaaaais, ces nem tão ligados! Só tenho a agradecer. Bora sempre acreditar nos nossos sonhos, pra cima. Tmj! Deus é bom o tempo todo”, escreveu em seu Twitter.