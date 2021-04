Pai do apresentador Yudi Tamashiro morre vítima da Covid-19

Informação foi confirmada pela equipe de Yudi; segundo nota, o velório será restrito aos familiares mais próximos por conta da pandemia

O pai do apresentador Yudi Tamashiro, Nelson Tamashiro, de 56 anos, morreu vítima da Covid-19. A informação foi confirmada pela equipe de Yudi através de nota publicada nas redes sociais. O pai do apresentador sofria de hipertensão e estava internado no Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Enquanto estava internado, apresentou saturação no rim e sofreu uma parada cardíaca no dia 15 de março. Além dele, Tânia e Yumi Tamashiro, mãe e irmã do apresentador, também contraíram a doença. Por conta da Covid-19, Tânia também ficou internada, mas recebeu alta no último dia 28, deixando o hospital em uma cadeira de rodas. Nas redes sociais, o apresentador vinha pedindo para seus seguidores orarem pela saúde de seu pai. No comunicado, Yudi agradeceu o apoio e disse que “o velório será restrito aos familiares mais próximos e o sepultamento ocorrerá em seguida”.

INFELIZMENTE MEU PAI SE FOI 💔 — Yudi Tamashiro (@yuditamashiro) April 1, 2021