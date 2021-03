Padre Marcelo Rossi aparece musculoso e bomba nas redes sociais: ‘Crossfiteiro real’

Religioso, que já enfrentou oscilações de peso, chamou atenção ao participar de programa de televisão

Reprodução/Twitter/@DiVasca/31.03.2021 Padre Marcelo Rossi apareceu mais forte e com o braço definido em um programa de televisão



Padre Marcelo Rossi foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após participar do programa “Batismo de Fogo”, do canal Rede Vida. O que chamou atenção dos telespectadores foi o porte físico do religioso, que apareceu mais forte e com os braços mais definidos. Nos últimos anos, o padre teve oscilações de excesso e também de perda excessiva de peso e a depressão que enfrentou contribuiu muito para isso. O religioso é formado em educação física e ficou famoso no final dos anos 1990 com suas músicas e jeito animado de conduzir as missas.

“Meu Deus, o padre Marcelo vai derrubar as ‘noites traiçoeiras’ no soco agora”, comentou um seguidor fazendo referência a música que o religioso gravou com o cantor Belo. “Hóstia ou whey? Vem aí novo livro do padre Marcelo Rossi: ‘Em busca do shape sagrado’”, escreveu outro. “Gente, padre Marcelo crossfiteiro real”, acrescentou mais um. “Até o Padre Marcelo Rossi meteu o shape e eu não, aí é foda”, postou outro. Em 2013, o padre deu uma entrevista ao “Fantástico” contando que decidiu fazer uma “dieta maluca” porque ouvia de muita gente que estava gordo. Ele chegou a perder cerca de 40 kg e, mesmo as pessoas dizendo que ele estava ficando muito magro, ele continuava com uma alimentação restrita. Por conta disso, Marcelo Rossi acabou caindo enquanto fazia esteira por fraqueza.

meu deus o padre marcelo vai derrubar as noites traiçoeiras no soco agora pic.twitter.com/OHXvx7pvvi — DOUGRAS (@dougraz) March 31, 2021

Ostia ou whey?

Vem aí novo livro do padre Marcelo Rossi "Em busca do shape sagrado" pic.twitter.com/k2QVgjMMzx — Lia (@lia_alvesss) March 30, 2021

Rapaz, praticamente uma skin do C.J. no GTA San Andreas. pic.twitter.com/nArMmC0fTN — Luis Di Vasca (@DiVasca) March 31, 2021