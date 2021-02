Ex-paquita Lana Rhodes decide mudar de nome por causa de atriz pornô homônima

Atriz citou situações em que passou por problemas causados pelas coincidências envolvendo os nomes

A atriz e ex-paquita Lana Rhodes decidiu mudar de nome por conta de uma atriz pornô norte-americana homônima. A informação foi dada pela atriz ao ator Guilherme Logullo durante entrevista no projeto “Eu ator entrevista”, que foi ao ar nesta quarta-feira, 10 no Youtube e em outras plataformas de áudio. Durante a conversa, a ex-paquita comentou que a coincidência de seu nome e o da atriz americana Lana Rhoades, que ganhou fama nos últimos anos, gerou transtornos. “Ela é quem me imitou. Eu apareci antes. Eu trabalho com essa profissão há muitos anos. Essa profissão, assim, um pouco menos divulgada a parte pornográfica. Eu escutei hoje um amigo dizer uma frase muito válida. Ele disse assim: ‘A gente morre e renasce todos os dias’. Eu, definitivamente, por conta dessa moça e por conta de pequenos detalhes da minha vida, eu vou mudar de nome. É um anúncio aqui. A gente ainda está pensando, porque também não pode ser algo que me agrida, mas é muito grave no sentido de coisas delicadas”, disse Lana.

Além disso, a brasileira também contou sobre um episódio envolvendo seu sogro, no qual a coincidência dos nomes gerou uma confusão familiar. “ O meu sogro, quando o meu namorado falou assim ‘pai, estou namorando uma menina, o nome dela é Lana Rhodes’, ele foi pesquisar na internet para mostrar para a mulher e falou ‘nossa, filho, você está namorando essa moça?’. Sem preconceito nenhum, qual é o problema de ser uma mulher…? Mas, assim, não faz sentido dentro de quem eu sou, né?”, contou Lana, que também citou problemas profissionais: “Eu não posso ser colocada nesse lugar porque a plateia consome o que ela conhece. Então, por exemplo, eu tenho diariamente mais de 50 adições de pessoas no meu Instagram que são árabes, pessoas de outros países que eu tenho convicção absoluta de que estão procurando outra moça. Então, eu tenho um número de seguidores irreal no meu Instagram, porque eles não me consomem. Eles estão procurando outra moça. Então, mesmo que eles não parem de me seguir, eles não fazem nada, não se interessam pelo meu trabalho. Não é interessante para mim”, pontuou Lana, que concluiu: “Me interessa ter 15 que queiram ver a minha peça”.