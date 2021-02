Silvio Santos é vacinado contra a Covid-19 em São Paulo

Apresentador está incluído no grupo prioritário de imunização; foto foi publicada pela filha do empresário nas redes sociais

Reprodução/SBT Silvio está em isolamento social desde março de 2019



O apresentador Silvio Santos foi vacinado contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 10. O empresário está dentro do grupo prioritário de imunização contra a doença, já que tem 90 anos, completados em 2020. A foto foi compartilhada por Rebeca Abravanel, filha de Silvio, no Instagram. “Vacinado!!!!!!!!!! Agradecendo muito a Deus por esse momento!”, escreveu. O governador de São Paulo, João Doria, também publicou uma foto do apresentador em sua página oficial no Twitter, em que esclareceu que Silvio foi vacinado em São Paulo, com a CoronaVac, imunizante desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. O dono do SBT está sem gravar uma edição do Programa do Silvio Santos desde dezembro de 2019, quando saiu em férias. Ele retornou em março, quando a pandemia já havia se estabelecido no Brasil e, por pertencer ao grupo de risco, ficou em isolamento social. Como alternativa, a emissora exibiu ao longo do ano reprises de programas já gravados.

Outros famosos também já receberam o imunizante contra o coronavírus no Brasil. A atriz Fernanda Montenegro, de 91 anos, postou em seu Instagram, na manhã do último sábado, 6, um vídeo sendo vacinada no Rio de Janeiro. “Meu agradecimento à Fiocruz e seus pesquisadores incansáveis, ao SUS e seus colaboradores, aos postos de saúde da prefeitura do Rio de Janeiro. Obrigada a todos os envolvidos”, disse na rede social. Laura Cardoso também entrou para o time das imunizadas, além de Lima Duarte e Elza Soares, ambos com 90 anos.